- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, vrea ca Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) sa raspunda la cerintele de securitate ale Moscovei formulate in criza legata de Ucraina, informeaza vineri dpa. O scrisoare in acest sens urma sa fie remisa vineri OSCE, a mentionat…

- Europa este mai aproape de razboi decat in orice alt moment din ultimii 30 de ani, a atras atentia joi ministrul polonez de externe Zbigniew Rau la lansarea presedintiei pe care Polonia o va detine timp de un an la Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), relateaza Reuters, potrivit…

- Rusia a organizat marti exercitii cu munitie reala, trupe si tancuri în apropierea granitei cu Ucraina, în timp ce si-a exprimat asteptari defavorabile privind perspectivele discutiilor cu Statele Unite, despre care Washingtonul spera ca vor elimina posibila amenintare a unei invazii a Ucraina,…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a raportat peste 200 de violari ale incetarii focului in estul Ucrainei intr-o singura zi, informeaza sambata DPA. OSCE monitorizeaza conflictul dintre fortele guvernamentale ucrainene si separatisti sustinuti de Rusia in zonele Donetk…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a criticat joi lipsa de progrese in directia gasirii unei solutii la conflictul din estul Ucrainei, transmite dpa. ''Nevoile umanitare trebuie sa prevaleze in fata consideratiilor politice'', a declarat ministrul de externe suedez…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken si ministrul de externe rus Serghei Lavrov vor fi prezenti la reuniunea ministrilor Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), la sfarsitul saptamanii viitoare, la Stockholm, a anuntat vineri presedintia suedeza a organizatiei, relateaza…