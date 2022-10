Telescopul spatial James Webb al NASA a surprins o imagine uimitoare a Stalpilor Creatiei, o formatiune de stele in formare, aflate in nebuloasa Eagle, la 6.500 de ani-lumina de Pamant, informeaza Sky News. Formatiunea a a fost fotografiata prima oara in 1995 de telescopul spatial Hubble. Cea mai recenta imagine arata pilonii de gaz si praf extrem de detaliat. Acestia arata ca niste formatiuni stancoase maiestuoase dintr-un film science-fiction, potrivit aktual24.ro . Telescopul James Webb a realizat o imagine a Stalpilor Creației, dupa prelucrare urmand a se identifica cantitatea de gaz și praf…