Telescopul James Webb a descoperit o planetă asemănătoare cu Pământul Planeta are aproape exact aceeași dimensiune cu Terra, iar precizia telescopului James Webb arata ca oamenii de știința pot fi foarte siguri de observațiile lor. Acesta pare sa fie doar inceputul unei game de planete descoperite de noul telescop spațial al NASA. In plus, va putea vedea acele planete in detalii mult mai fine decat pana acum, fiind singurul telescop care este capabil sa caracterizeze atmosfera planetelor indepartate. Deocamdata, oamenii de știința nu au putut spune compoziția atmosferei planetei. Insa, nu poate avea o atmosfera densa dominata de metan, de exemplu, asemanatoare cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

