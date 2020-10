Teleorman: Participanţii la înmormântarea unei persoane cu COVID-19, dispersaţi de mascaţi Participantii prezenti la inmormantarea unei persoane din Rosiorii de Vede, care a fost diagnosticata cu COVID-19 anterior decesului, au fost dispersati de politisti, luptatori SAS si jandarmi, iar masina mortuara a fost escortata de un echipaj de politie pana la cimitir, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Teleorman. Imagini de la respectiva inmormantare au aparut si pe retelele de socializare. Miercuri dupa-amiaza, politistii din Rosiorii de Vede au intervenit la o locuinta din localitate unde au observat mai multe autoturisme. "Un barbat, in varsta de 49 de ani,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane care au participat la inmormantarea unui decedat de COVID-19 din Roșiorii de Vede, au fost dispersate de polițiști, luptatori SAS și jandarmi. Reprezentanții IPJ Teleorman au precizat ca mașina mortuara a fost escortata de un echipaj de poliție pana la cimitir, relateaza Agerpres.…

- Politisti, luptatori SAS si jandarmi au intervenit, miercuri, la o locuinta din Rosiorii de Vede, judetul Teleorman, unde se adunasera mai multe persoane care participau la ceremonia funerara a unui barbat care a murit la spital, in urma infectiei COVID-19. Participantii au fost dispersati rapid, iar…

- Participantii prezenti la inmormantarea unei persoane din Rosiorii de Vede, care a fost diagnosticata cu COVID-19 anterior decesului, au fost dispersati de politisti, luptatori SAS si jandarmi, iar masina mortuara a fost escortata de un echipaj de politie pana la cimitir, potrivit reprezentantilor…

- Participantii prezenti la inmormantarea unei persoane din Rosiorii de Vede, care a fost diagnosticata cu COVID-19 anterior decesului, au fost dispersati de politisti, luptatori SAS si jandarmi, iar masina mortuara a fost escortata de un echipaj de politie pana la cimitir, potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, luni, o serie de controale de amploare pe raza județului, pentru a verifica respectarea masurilor de prevenire a raspandirii noului coronavirus.”La data de 12 octombrie a.c., sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Aproximativ 60 de aradeni au fost amendati de politisti in ultimele 24 de ore pentru ca nu purtau masca de protectie in localuri sau in mijloace de transport in comun, cuantumul sanctiunilor ridicandu-se la suma de 21.500 de lei. Potrivit unei informari a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Un barbat din Rodna s-a ales cu dosar penal dupa ce a oferit o suma de bani unui alt alegator pentru a vota cu un anumit candidat. Alte trei persoane au fost amendate pentru ca nu au respectat legislația electorala. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ BN, Crina Sirb, un barbat din Rodna s-a ales…

- Politistii brasoveni au deschis un dosar penal si efectueaza cercetari dupa ce mai multe persoane din localitatea Ormenis din judetul Brasov reclama ca nu pot vota pentru ca patronul unui magazin local le-ar fi oprit buletinele de identitate drept gaj pentru sumele datorate pentru cumparaturile facute.…