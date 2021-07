Stiri pe aceeasi tema

- „Sa suspenzi 18 membri ai unei organizatii pare, asa, ca o forma de executie publica, eu nu imi aduc aminte in istoria PNL, cu atat mai putin in Timisoara, noi sa ne fi confruntat cu o asemenea situatie. Eu le-am spus tuturor colegilor mei sa se adreseze Curtii de onoare si arbitraj si am convingerea…

- Raul Ambruș, pentru care a fost propusa ridicarea calitații de membru al PNL, afirma despre președintele PNL Timiș, Alin Nica, ca este ”o pata neagra pe istora PNL Timiș. Tanarul ales președinte al PNL Timișoara in urma alegerilor cu scandal din urma cu doua saptamani ii aduce aminte șefului sau de…

- Biroul Politic Local al PNL Timișoara, versiunea susținuta de președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, s-a intrunit astazi intr-o ședința in care s-a votat suspendarea din partid a 18 membri ai filalei, printre care și fostul secretar de stat Catalin Iapa, dar și excluderea din partid a lui Raul…

- A fost scandal uriaș in weekend la Timișoara. In cursa au intrat Cosmin Tabara, viceprimar al Timișoarei, susținut de președintele Alin Nica, pe filiera Florin Cițu, și Raul Ambruș, susținut de alți liberali din partid, pe filiera Ludovic Orban. Dupa ce tabara Ambruș a anunțat ca adversarii refuza…

- La o prima vedere, PNL Timișoara are conducere noua. Consilierul local Raul Ambruș și-a prezentat echipa „in urma alegerilor, dupa respectarea tuturor pașilor statutari”. Urmeaza sa se intruneasca Biroul Politic Județean, iar liderul interimar al filialei Timiș, Alin Nica, a anunțat deja ca vor fi plangeri…

- Tensiuni mari la Timișoara. Membrii filialei PNL Timișoara iși aleg astazi noua conducere, iar cele doua tabere deja au inceput sa se șicaneze. Mai exact, la prima ora, punctele de acces erau blocate agenții de paza ai unei firme contractata de Danuț Groza, primar in Sannicolau Mare și secretar general…

- Sambata, 3 iulie, se va alege noul președinte al PNL Timișoara. Funcția ramasa libera in urma demisiei lui Dan Diaconu, era ocupata cu titlu de interimat, de la momentul alegerilor locale, de șeful PNL Timiș, Alin Nica. Luni este ultima zi in care se mai pot depune candidaturile pentru funcția de președinte…