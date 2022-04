Stiri pe aceeasi tema

- Eliminarea restricțiilor pentru limitarea raspandirii COVID-19 a insemnat ca nunțile pot fi acum organizate ca inainte, fara limite de invitați sau alte asemenea reguli. Iar acest lucru reprezinta un motiv de bucurie pentru artiștii din Romania, cum ar fi Ștefan Banica Jr., care vor putea din nou sa…

- O badanta romanca este acuzata ca a furat un milion și jumatate de euro, inclusiv retrageri și plați catre diverse persoane din Romania, achiziționarea uneu vile in Romania, și stipularea unei polițe de asigurare de viața de 500.000 de euro de la batranul italian pe care il ingrijea. Aceasta ar fi prada…

- Romanii aflați la munca in Occident reprezinta cei mai mari „investitori straini” dupa ce anul trecut au trimis in țara aproape 6 miliarde de euro, arata știrileprotv. Este cea mai mare suma trimisa in ultimii ani. In realitate, suma trimisa in Romania ar fi și mai mare. Potrivit sursei citate, in luna…

- Un consilier PRO Romania, in varsta de 36 de ani din Timiș, a murit sambata, dupa ce a fost impușcat din greșeala in piept, in timpul unei partide de vanatoare. Accidentul a avut loc pe raza localitații Livezile, din județul Timiș. Apelul la 112 a anunțat un incident in care un barbat a fost impuscat…

- Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 1 februarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 40.018 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 97 decese, dintre care 2 decese anterioare. Datele la zi in buletinul informativ de la…

- Puiu Gaspar, secretarul general al Federației Romane de Schi, a spus ca Ania Caill nu a fost inclusa in delegația romana pentru Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022, pentru ca ”a terminat mereu pe ultimele locuri” și ”n-a putut sa demonstreze ca poate reprezenta Romania”.Romania a obținut un loc…

- Femeia care a provocat un prejudiciu de circa un milion de euro CEC Bank, prin sustragerea banilor in decurs de mai multi ani de la clientii agentiei din orasul Zlatna, a fost trimisa in judecata intr-un nou dosar.