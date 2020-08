Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Gherman, fost concurent la Insula Iubirii i-a declarat razboi fostului sau prieten, Claudiu Coman, actualul primar al comunei Sanandrei, dupa ce edilul i-a furat iubita, pe Bianca Hincianu (23 de ani). Liviu s-a inscris in politica și candideaza impotriva lui Claudiu Comana la alegerile locale…

- Sorin Grindeanu a revenit in politica, iar sambata a participat la ședința Comitetului Executiv Județean al PSD Timiș. Conducerea județeana a social-democraților a decis sa il sprijine pentru candidatura la alegerile naționale ale PSD.

- "In contextul dezbaterilor din partid, referitoare la organizarea unui congres pentru alegerea structurilor de conducere ale PSD, a aparut si aceasta discutie in legatura cu presedintia Consiliului National. Celui care a fost presedintele consiliului i s-a propus o alta insarcinare si atunci, printre…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat luni ca va candida pentru functia de presedinte al Consiliului National al partidului la congresul care ar urma sa aiba loc la finalul lunii august. "In contextul dezbaterilor din partid, referitoare la organizarea unui congres pentru…

- Printre primii social-democrati prahoveni care si-au anuntati candidatura la alegerile locale se afla Ion Stan, care va intra in cursa pentru functia de primar al comunei Aricestii-Zeletin. Acesta a facut anuntul pe Facebook, unde a prezentat informatii legate de pregatirea educationala si…

- Vineri, 26 iunie, politistii din Sighetu Marmatiei au fost sesizati cu privire la un furt comis intr-o societate comerciala de pe strada Bogdan Voda din municipiu. Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca reprezentantul legal al societatii comerciale a retinut un tanar care a incercat sa treaca…

- Loredana de la Insula iubirii este insarcinata și s-a casatoritin secret. Fosta iubita a lui Hamude, cel pe care l-a tradat in timpulshow-ului, este in culmea fericirii alaturi de noul barbat din viața ei. Ceidoi așteapa sa devina in curand parinți. Au trecut patru ani de cand Loredana și Hamude au…

- Tanarul are 31 de ani și locuiește in Timișoara. In noaptea de duminica spre luni, a sunat la 112 și le-ar fi spus operatorilor ca el este cel care a furat bani si medicamente de la farmacie. Le-a spus unde locuiește și i-a chemat pe polițiști sa il ia de acasa. Barbatul a fost luat de polițiști…