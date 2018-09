Telegrame AN (miercuri, 5 septembrie) Avizul se cere, nu se și ia Triumfator marți, cand a parasit cu ținuta marțiala ședința CSAT, convins ca le-a tras-o membrilor Guvernului, Iohannis s-a trezit pe post de „trista figura” miercuri, odata cu anunțul-bomba al Executivului, ca rectificarea s-a aprobat pe baza unei prevederi legale care stipuleaza ca avizul CSAT se solicita, nu și ca trebuie obținut STOP Temandu-se ca a mers prea departe, miercuri dimineața Iohannis invitase Executivul la negocieri. Era insa deja prea tarziu, servindu-i-se afrontul de a fi refuzat pe motiv ca doamna Dancila avea o intalnire cu Regele Felipe al Spaniei! STOP Comunicatul furios… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

