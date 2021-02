Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de varstnici care au solictat sprijin la Telefonul Varstnicului in 2020, aproape triplu fața de anul precedent.Solicitarea de informații și de ajutor financiar, principalele motive pentru care varstnicii au apelat linia telefonica de sprjin. Serviciul social Telefonul Varstnicului, singura linie…

- Oferind acces fara viza in 172 de țari din lume, pașaportul romanesc se situeaza pe locul 17 in clasamentul Henley Passport Index, care clasifica documentele in funcție de numarul de state care sunt accesibile fara o viza prealabila. 40 de țari sunt inaintea Romaniei in top. Cel mai puternic…

- Patru persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri in capitala germana Berlin in primele ore ale zilei de sambata, a anunțat poliția, citata de Reuters, conform Mediafax. Citește și: Florin Cițu anunța ca Romania PRIMEȘTE doze DOAR pentu 5 milioane de cetațeni: e nevoie de vaccinarea…

- Persoanele care sosesc in Republica Malta din statele/zonele portocalii, inclusiv Romania, trebuie sa prezinte un test molecular (tip PCR) cu rezultat negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior intrarii pe teritoriul acestui stat, informeaza un comunicat al Ministerului…

- Romanii care vor sa ajunga in Croatia trebuie sa prezinte un test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2. Noile masuri sunt in vigoare pana la data de 15 decembrie informeaza Agerpres, care citeaza Ministerul Afacerilor Externe.Ministerul Afacerilor Externe anunta…

- De astazi, Kaufland devine primul lanț de magazine in care 100% din carnea de porc de la Raftul Romanesc provine de la porci nascuți, și nu doar crescuți in Romania, ca urmare a extinderii programului de stimulare a producției interne. Totodata, compania sprijina fermierii sa adere la primul program…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Calin Matieș: In Senatul Romaniei voi munci pentru creșterea satului romanesc prin folosirea Schemelor de Calitate! (P) Romania este a șasea țara din Uniunea Europeana ca marime și suprafața agricola. Este momentul ca țara noastra sa devina o adevarata putere agricola…

- Instituția Prefectului Clujului anunța ca de astazi este funcționala in județul Cluj o noua linie telefonica inființata cu scopul de a veni in sprijinul populației cu informații medicale despre COVID-19. Aceasta a fost operaționalizata cu sprijinul STS, este administrata de ISU Cluj și DSP Cluj…