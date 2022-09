Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis poporului sau "victorie", vorbind miercuri din orasul strategic Izium, recucerit de la fortele ruse in cursul unei contraofensive surpriza, in timp ce Moscova se declara hotarata sa continue sa loveasca Ucraina, relateaza France Presse, potrivit…

- Rusia a trimis discret cel puțin 300 de milioane de dolari in total unor partide politice și candidați din peste 20 de țari dupa 2014 pentru a-și exercita influența, potrivit unei estimari a serviciilor de informații americane publicate marți, relateaza AFP. Statele Unite „considera ca acestea sunt…

- O estimare a serviciilor americane de informații, publicata marți, arata ca Moscova a trimis, in mod discret, cel putin 300 milioane de dolari in total unor partide politice si candidati in peste 20 de tari, incepand din 2014, pentru a-si exercita influenta, relateaza agenția France Presse, citata de…

- Separatistii sustinuti de Moscova din estul Ucrainei au inceput luni, 15 august, procesul a trei britanici, un croat si un suedez, acuzati ca au luptat alaturi de armata ucraineana, ceea ce ar putea duce la condamnarea lor la pedeapsa cu moartea, transmite agenția France Presse, preluata de Agerpres…

- SUA, Franta si Marea Britanie au cerut luni Rusiei sa puna capat retoricii sale nucleare ‘periculoase’, Washingtonul presand de asemenea Moscova si Beijingul sa inceapa negocieri asupra controlului armelor nucleare, relateaza France Presse, citata de Agerpres. Intr-o declaratie comuna, Franta, Marea…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si ministrul rus de externe Serghei Lavrov au avut vineri prima lor discutie telefonica de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, in care au abordat situatia din aceasta tara, criza alimentara si un posibil schimb de detinuti intre Washington si Moscova, noteaza…

- Baschetbalista americana Brittney Griner este retinuta de peste 4 luni in Rusia, sub acuzația de trafic de droguri. Ea solicita acum ajutorul președintelui Joe Biden. “In timp ce stau intr-o inchisoare rusa, singura cu gandurile mele si fara protectia familiei mele, a prietenilor mei, a tricoului meu…