TELEFONUL pe care l-a primit fermierul care și-a arat câmpul cu un mesaj anti-PSD Clujeanul care, impreuna cu un francez, și-a arat campul cu un mesaj anti-PSD a fost contactat de Poliție pentru a șterge mesajul. Sorin Bobiș se intreaba daca a incalcat vreo lege și apeleaza pe Facebook la opinia juriștilor. ”O intrebare pentru prietenii juriști de pe FB. Am fost rugați de poliție sa ștergem mesajul de pe camp. Intrebare, am incalcat o lege?”, a scris Bobiș pe Facebook. Potrivit Ziarului de Cluj, romanul și prietenul lui francez au fost contactați telefonic de catre polițiști. ”Nu au venit personal, am vorbit la telefon. Inițial a fost poliția locala de la noi din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

