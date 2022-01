Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații ironizeaza o postare publicata de Facebook de primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, ca reacție la declarațiile lui Sorin Grindeanu: „Clotilde, nu mai folosi Google Translate cand scrii pe Facebook, ca te faci de ras”.

- Liderii PNL, PSD și UDMR s-au întâlnit miercuri seara la Guvern cu premierul Nicolae Ciuca pentru a discuta depre proiectul bugetului de stat 2022 și despre certificatul verde, susțin surse HotNews.ro. Liderii coaliției urmeaza sa decida în aceasta saptamâna ce reguli vor impune…

- Familiile care locuiesc in caminul social de langa sediul Inspectoratul Scolar Suceava si-au facut Rai din ce au avut in propriile case, insa nu au bani ca sa scape de frigul umezeala, mucegaiul, rugina si jegul care au cucerit spatiile comune. Blocul se afla in administrarea Primariei Suceava.

- Marcel Ciolacu a salutat revenirea social-democratilor la conducerea Germaniei, dupa 16 ani, in urma numirii lui Olaf Scholz in functia de cancelar. Liderul PSD a precizat ca va conta pe prietenia dintre cele doua formatiuni pentru a construi „un dialog fructuos” intre Romania si Germania.

- Social-democrata Gabriela Firea, aflata in fruntea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalitații de șanse in Guvernul Ciuca, a transmis un mesaj special miercuri, de 1 decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei. Cu trimitere la spusele lui Alexandru Vlahuța, autorul volumului „Romania Pitoreasca”, social-democrata…

- Dupa ce joi seara a avut deja o prima ședința a noului Guvern, condus de catre Nicolae Ciuca, Social-democrata care va conduce Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse a facut referire la planul pentru perioada ce vine. „Mie imi revine onoarea si responsabilitatea de a coordona activitatea…

- Alfred Simonis, liderul deputatilor PSD, a avut un discurs, in plenul Parlamentului, plin de atacuri la adresa USR si a reprezentantilor sai. Social-democratul l-a numit pe Dan Barna penal si a transmis ca pe progresisti ii incurca infiintarea Ministerului Familiei la „treaba cu tata 1, parinte 1”,…

- Propunerile pe functii in cadrul Guvernului PSD PNL ndash; UDMR. Social democratii si au desemnat luni seara candidatii pentru portofoliile de ministri pe care le vor ocupa in viitorul guvern, alaturi de PNL si UDMR, informeaza Agerpres.Consiliul Politic National al PSD s a reunit, in cursul dupa amiezii,…