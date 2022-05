Stiri pe aceeasi tema

- Fetița in varsta de cinci ani, confirmata cu hepatita de cauza necunoscuta, are indicație de transplant hepatic, motiv pentru care a fost transferata la Institutul Clinic Fundeni de la Spitalul Grigore Alexandrescu, unde a fost internata trei saptamani. In prezent, fetița este evaluata in secția de…

- Parlamentul European a votat miercuri ca toate telefoanele mobile, tabletele, camerele sau alte echipamente electronice sa foloseasca un singur tip de incarcator, respectiv USB-C, anunța eurodeputatul Alin Mituța. „. Intrebarea asta va fi istorie”, scrie pe Facebook europarlamentarul Alin Mituța.…

- BMW a anuntat ca in primul trimestru din acest an a livrat clientilor mai putine masini decat in perioada similara din 2021, din cauza efectelor razboiului din Ucraina si a restrictiilor din China, transmite DPA. Grupul german Bayerische Motoren Werke (BMW), care detine brandurile BMW, Mini si Rolls-Royce,…

- Premierul Nicolae Ciuca il va propune ministru interimar al Investitiilor si Proiectelor Europene pe Marcel Bolos, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, susțin surse politice. Postul de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a devenit liber, dupa ce Dan Vilceanu a anuntat, miercuri,…

- Un lot de banane din Ecuador, continand o cantitate mare de pesticide, este retras de la vanzare. Urmare a depasirii valorilor admise de reziduuri de pesticide (CLORPIRIFOS) Yellow Fresh Fruits SRL a initiat retragerea de la comercializare si rechemarea de la clienti a unui lot de banane, conform anuntului…

- Este a doua zi de cautari, acestea fiind dispuse de procurorii care cerceteaza crima dubla din Moara de Vant. Anchetatorii suspecteaza ca Ahmed Sami el Bourkadi - suspectul principal al omorului ar fi aruncat in Ciric telefoanele celor doi tineri omorati, Vanessa Burlacu si Aijnyah. Cautarile de astazi…

- Cum nu toata lumea e specialist in tehnologie și „as” in telefonie, se intampla sa descoperim, cand mai butonam telefonul mobil, tot soiul de funcții și opțiuni de care nu avuseseram habar. Mai mult, se intampla uneori sa ajungem cu telefonul in service, pentru ca, din diferite motive, se strica și…

- Activision Blizzard a dat publicitații un comunicat de presa in care se anunța pe langa rezultatele financiare din al patrulea trimestru al anului 2021 și faptul ca intenționeaza sa lanseze Warcraft pentru mobil pe parcursul acestui an. Blizzard nu a dezvaluit informații mai detaliate despre jocuri…