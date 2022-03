Telefoanele cu Android 12 afectate de vulnerabilitate Dirty Pipe

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o perioada destul de lunga de asteptare Xiaomi a confirmat in sfarsit cand va lansa seria Xiaomi 12. Telefoanele au debutat in China inca din decembrie 2021, iar lansarea globala va avea loc pe 15 martie 2022. Evenimentul va fi transmis pe YouTube, Twitter, Facebook si pe site-ul Xiaomi, incepand…

- MWC 2022 a inceput și evident ca primul stand pe care l-am vizitat a fost cel al companiei care are și numele scris mare, chiar la intrarea in centru: Samsung . Ma rog, „stand” nu e tocmai cea mai potrivita descriere, pentru ca Samsung a adus la MWC 2022 o adevarata experiența, in care a integrat toate…

- Aceasta aplicație folosește camera smartphone-lui pentru a analiza saliva și a detecta agenții patogeni ai Covid-19. Ea va permite obținerea de rezultate similare unui test PCR, dar cu costuri mult mai mici. Este ceea ce promit cercetatorii de la Universitatea California – Santa Barbara. Echipa de…

- Mai mulți astronomi reputați vor ca Pluto, a noua planeta a sistemului solar pana in 2006, sa iși recapete statutul de planeta, afirmand ca reclasificarea sa a fost facuta pe baza unor considerente greșite. Spre deosebire de alte solicitari asemanatoare din trecut, noul apel al astronomilor se bazeaza…

- Profitand de blocarea rivalului TikTok in India, Instagram a revenit pe primul loc in clasamentul aplicatiilor dupa numarul de download-uri. In ultimul trimestru al anului trecut, Instagram a inregistrat cea mai buna performanta din 2014 pana in prezent, reusind sa-si creasca numarul de descarcari cu…

- In urma cu aproximativ o luna, Oppo Find N a fost lansat pentru a concura cu Galaxy Fold 3. Cel mai scump telefon pliabil de la Samsung reprezinta, in prezent, standardul din industrie. Honor Magic V este exact un astfel de device, care provine de la fostul brand al Huawei . Magic V are cam același…

- Ce telefoane nu vor mai putea fi folosite din 4 ianuarie: Nu se vor mai putea utiliza date, trimite mesaje text, accesa internetul sau efectua apeluri Ce telefoane nu vor mai putea fi folosite din 4 ianuarie: Nu se vor mai putea utiliza date, trimite mesaje text, accesa internetul sau efectua apeluri…

- BlackBerry a anunțat retragerea suportului tehnic și pentru ultimele smartphone-uri bazate pe BlackBerry 7.1 OS și BlackBerry 10. Incepand din 4 ianuarie, utilizatorii care inca le foloseau raman fara acces la actualizari de securitate, esențiale pentru folosirea in siguranța a conexiunii la internet,…