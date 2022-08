Teilor deschide un nou magazin în Budapesta și își extinde prezența pe piața din Ungaria TEILOR, lanțul de magazine de bijuterii de lux, cu prezența in regiunea Europei Centrale și de Est, iși continua expansiunea in Ungaria prin deschiderea unui nou magazin in Budapesta. Astazi, TEILOR deține trei magazine in Ungaria și un numar total de 62 de magazine fizice, fiind prezent in 5 țari din Europa Centrala și de Est. „Pentru noi, Ungaria reprezinta una dintre cele mai importante piețe internaționale in momentul de fața, iar evoluția magazinelor TEILOR ne-a incurajat sa ne extindem prezența in aceasta țara. Brandul TEILOR a fost construit astfel incat sa permita dezvoltarea in afara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

