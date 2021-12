Tehnopopulismul, scurgerea de laborator a Italiei

Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic, numarul unu mondial, apare pe lista cu jucatori ai Serbiei pentru turneul ATP Cup, competiției ce va avea loc la Sydney, înainte de Australian Open. Intrarea pe teritoriul Australiei este condiționata de efectuarea vaccinului anti-Covid.Djokovic a refuzat sa spuna daca…

- Dacia spune ca a livrat în Europa 15.000 de exemplare din mașina electrica Spring, dintre care 1.700 au ajuns în România în ultimele doua luni. Comenzile au putut fi facute începând cu 20 martie și cele mai multe mașini au ajuns începând cu luna octombrie…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, 23.793 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.552 in Italia, 16.946 in Spania, 199 in Marea Britanie, 132 in Franța, 3.125 in Germania, 97 in Grecia, 49 in Danemarca, 37 in Ungaria,…

- Facebook a anunțat ca angajeaza 10.000 de programatori din Uniunea Europeana. Compania deținuta de Mark Zuckerberg va recruta specialiști in special din Irlanda, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Polonia. Aceștia vor fi angajați pentru a dezvolta conceptul metavers. Cuvantul „Metaverse” este…

- Alte 1533 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 14 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 4-Germania, 3-Italia, 2-Rusia, 1-Franța, 1-Grecia, 1-Polonia, 1-Rominia, 1-Spania. Numarul total de teste efectuate – 9440. Bilanțul…

- Roberto Mancini (56 de ani), selecționerul Italiei, viseaza sa caștige Liga Națiunilor acum și Mondialul anul viitor, egaland Germania la numarul de succese (8). Revanșa semifinalei de la Euro 2020 se joaca maine seara pe San Siro. Dupa trei luni de la victoria și calificarea obținuta la loviturile…

- Alte 1.153 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi, 15 septembrie, in Republica Moldova, dintre care 935 sunt in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 18 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 4-Turcia, 4-Ucraina, 2-Romania, 2-Italia, 1-Bulgaria,…