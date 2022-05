Tehnologii străvechi, care arată ingeniozitatea înaintașilor noștri Atelier in care se creau sabii de Damascus credit: wikipedia.org Acum sute sau mii de ani, inaintașii noștri au inventat tehnologii care starnesc uimirea astazi, iar in anumite cazuri acestea inca pastreaza secrete (nu neaparat ca nu pot fi recreate, ci mai ales ca nu deținem date suficiente cu privire la modul exact de obținere / creare in vechime).Focul grecesc, mecanismul din Antikythera, sabiile de Damascus, primul seismoscop și cimentul roman - acestea sunt subiectele abordare in acest articol. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

