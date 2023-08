Stiri pe aceeasi tema

- EPN Pen, dispozitivul medical de ultima generație ce combina tehnicile de microneedling cu administrarea eficienta de medicamente prin electroporare, este acum disponibil la Clinica Spinal Care din Bacau. Printr-un design inovator și certificare medicala, EPN Pen deschide ușa catre tratamentele dermatologice…

- Lipsa de nave a Rusiei si apetitul tot mai scazut al comercianților de cereale din Occident pentru a face afaceri cu Moscova cresc costurile de transport al graului rusesc, intr-un moment in care razboiul din Ucraina s-a extins periculos de aproape de rutele vitale de aprovizionare din Marea Neagra,…

- Omenirea a inregistrat joi, 6 iulie, cea mai calduroasa zi din istoria masuratorilor sale meteorologice, doborand precedentele doua recorduri in domeniu, stabilite luni si marti, arata datele furnizate de Centrul National din Statele Unite pentru Previziuni de Mediu, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Uniunea Europeana ar putea permite Bancii Agricole Ruse (Roselhozbank) sa deschida o filiala pentru reconectarea la circuitele financiare mondiale, in schimbul garantarii acordului pentru transportul de cereale pe Marea Neagra, potrivit Financial Times. Roselhozbank este supusa in prezent sanctiunilor…

- Exista momente in viața in care ne confruntam cu dificultați financiare și avem nevoie de lichiditați imediate. In acest caz, nu va fi posibil sa solicitam un imprumut clasic din cauza urgenței situației, mai ales daca avem deja mai multe credite restante. Exista, totuși, o alternativa salvatoare: amanetul.…

- De la 1 ianuarie 2024: Se DECONTEAZA transportul pentru functionarii publici si personalul primariilor din comune Președintele Klaus Iohannis a semnat joi, legea care permite decontarea cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarilor,…

- Multitudinea datelor economice, contextul geopolitic dar și plafonul de datorie a SUA creeaza prognoze divergente cu privire la urmatoarea decizie a Rezervei Federale: va mari sau va menține dobanda-cheie? Miercuri, 14 iunie, Fed anunța nivelul dobanzii de referința in SUA, in prezent aflata in intervalul…

- Traficul rutier a fi suspendat pe strada 31 August 1989, tronsonul cuprins intre strazile Mitropolit G. Banulescu – Bodoni și A. Pușkin, in perioada 3 iunie- 31 iulie. Circulația va fi sistata deoarece vor avea lucrari de reabilitare a strazii 31 August 1989.