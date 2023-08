Tehnologia a schimbat ireversibil comportamentul oamenilor

Stiri pe aceeasi tema

- Studiu EY Cea mai recenta ediție a EY Future Consumer Index exploreaza modul in care oamenii din intreaga lume se gandesc la beneficiile personale ale tehnologiei. Experiențele lor de utilizare a instrumentelor digitale acasa și la locul de munca influențeaza ce și cum consuma. Exista oportunitați semnificative…

- Doar 40% dintre angajați mai merg zilnic la birou, iar 3 din 5 romani au luat in calcul sa-și schimbe jobul pentru a beneficia de flexibilitate in modul de lucru, arata cel mai recent studiu al unei platforme de recrutare.

- O ancheta in desfașurare in Republica Moldova incearca sa elucideze circumstanțele suspecte ale decesului unui barbat italian din provincia Como, regiunea Lombardia, gasit mort in casa partenerei sale din orașul Soroca. In urma autopsiei s-a constatat ca italianul a fost gasit strangulat, informeaza…

- Bureții sunt esențiali pentru o curațare temeinica. Ii folosim pentru a freca vasele, blaturile din bucatarie și, practic, orice suprafața murdara care are nevoie de o curațare. Dar bureții pot adaposti și 45 de miliarde de microbi pe centimetru patrat, iar daca folosiți buretele de mai bine de o saptamana,…

- Multa vreme motor al creșterii economice, consumul nu mai asigura aceasta creștere, asta din simplul motiv ca s-a schimbat radical comportamentul consumatorului roman, și nu numai. Acest lucru este demonstrat de scaderea cifrei de afaceri in comerțul cu amanuntul, cel mai sugestiv indicator al consumului…

- Deian Sorescu (25 de ani, extrema dreapta) va evolua pentru Rakow in sezonul viitor. El revine in Polonia dupa imprumutul de la FCSB. „Deian Sorescu se intoarce la Rakow și va primi o noua șansa”, noteaza polonezii de la weszlo. Deian Sorescu se intoarce la Rakow Rakow are un nou antrenor, pe Dawid…

- Artistul Dragoș Gardescu, pe numele sau de scena Puya (43 ani) simte ca s-a schimbat dupa experiențele traite la America Express, acolo unde a facut echipa buna cu soția sa, Melinda, noteaza click.ro. Click: Cum merg concertele dupa participarea ta la America Express? Simți un val mai mare de evenimente?…

- „Pot sa va spun ca se negociaza. Si daca nu se respecta protocolul, asa cum a fost el semnat si asumat de cele doua partide, atunci sunt doua variante: se renegociaza ministerele cu trei partide la guvernare si cu UDMR sau se renegociaza protocolul doar cu doua, in cazul in care UDMR nu mai doreste…