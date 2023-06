Tehnică dentară și Asistență de farmacie, din toamnă, la UMFST extensia Bistrița Absolvenții bistrițeni de clasa a XII-a vor avea la Bistrița doua noi programe de studiu pentru care pot opta. E vorba de Tehnica dentara și Asistența in farmacie, la UMFST extensia Bistrița. In toamna anului 2022 incepeau primele cursuri de medicina la o facultate in Bistrița. UMFST deschidea aici o extensie a facultații din Targu Mureș. Bataia a fo9st mare pe locuri. Bataie pe locuri la UMFST extensia Bistrița: Luni, deschiderea primului an școlar universitar! Din toamna, la Bistrița vor mai exista inca doua specializari: tehnica dentara și asistența in farmacie. ”Universitatea de Medicina,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- An de an, mediciniștii de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș se aduna in numar cat mai mare la serenadele studențești. Prin cantec, emoție și voie buna este felul lor de a mulțumi cadrelor didactice care i-au inspirat și motivat in toți…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Targu Mureș organizeaza admiterea, in anul universitar 2023 – 2024, la programul de studii Asistența Medicala Generala, extensia Bistrița. Potrivit universitații, inscrierile online vor avea loc 15 – 20 iulie 2023 prin…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Targu Mureș se pregatește pentru admiterea la programul de studii Asistența Medicala Generala, extensia Bistrița. Candidații trebuie sa treaca de un test grila. In toamna acestui an, Universitatea de Medicina, Farmacie,…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinta si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures a invitat publicul, vineri, la o incursiune virtuala in arhiva digitala proprie, prin accesarea sectiunii destinate pe pagina web a Muzeului UMFST, Ziua internationala a arhivelor. "In fiecare an, data de…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a organizat, zilele trecute, evenimentul cu tema „Importanța gandirii flexibile ("Growth mindset") in activitatea didactica", la care au participat 40 de cadre didactice de la Școala Gimnaziala Ceaușu…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș, prin Compartimentul Relații cu Piața Muncii și Societatea Antreprenoriala Studențeasca – SAS UMFST, in parteneriat cu Asociația ESTIEM LG Mureș, organizeaza miercuri, 10 mai, evenimentul „Fața in…

- Peste 600 de candidati vor participa la prima editie din acest an a simularii examenului de admitere la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mures, pentru testarea nivelului de pregatire si insusire teoretica a cunostintelor.„Simularea se…

- Peste 600 de candidați vor participa duminica, 26 martie 2023, incepand cu ora 8:00, la prima ediție din acest an a simularii examenului de admitere la UMFST, din dorința de a-și testa nivelul de pregatire și insușire teoretica a cunoștințelor. Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie…