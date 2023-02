Teheranul și Moscova discută despre dezvoltarea zăcământului de gaze în Iran Iranul și gigantul energetic rus Gazprom continua consultarile pentru a ajunge la un acord cu privire la dezvoltarea campurilor in Iran, a declarat ambasadorul Rusiei la Teheran Alexey Dedov, scrie en.mehrnews.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

