- Seful politiei din capitala iraniana Teheran, Hossein Rahimi, a anuntat ca o banda de hoti a atacat un vehicul care transporta vaccinuri impotriva covid-19 si a furat serurile, informeaza AP.

- Guvernul algerian a inasprit duminica masurile de lupta impotriva COVID-19 si a promis ca va accelera rata de vaccinare in fata recrudescentei contaminarilor provocate de raspandirea rapida a variantei Delta, noteaza AFP. S-a decis astfel extinderea interdictiei de a circula pe timpul noptii de la orele…

- Dozele de vaccin Sputnik V, distribuite pentru maratonul organizat la Palatul Republicii, au fost epuizate. Persoanele care vor sa fie imunizate pot opta pentru serurile AstraZeneca, Sinopharm și Sinovac. Anunțul a fost facut de primarul capitalei, Ion Ceban.

- Zeci de persoane sau adunat in centrul capitalei in apropierea palatului republicii pentru a ocupa rind pentru maratonul de vaccinare care va avea loc miine, 26 iunie, in intervalul 7:00 - 22:00. De menționat ca de aceasta data autoritațile propun populației sa se vaccineze impotriva Covid-19 cu Sputnik-V…

- Astazi, pâna la ora 22.00, la Maratonul Vaccinarii, va puteți imuniza cu doza 2 (Pfizer, Sinopharm, Sinovac), toți cei care s-au vaccinat cu doza 1 la Maratonul din 28-30 mai. Totodata, alte cinci puncte de vaccinare așteapta pe toți cei care doresc sa se vaccineze cu doza 1. Vaccinuri…

- Seful viitoarei coalitii guvernamentale din Israel, Naftali Bennett, a asigurat duminica ca echipa sa va reprezenta "tara in integralitate", in discursul sau in Parlament, intrerupt de huiduieli si insulte din partea opozantilor sai, scrie AFP, conform news.ro. El a avertizat si ca Guvernul…

- Peste doua miliarde de vaccinuri Covid-19 au fost administrate in intreaga lume, potrivit calculelor AFP extrase din surse oficiale. Numarul vine la putin peste sase luni de la debutul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19. Cel putin 2.109.696.022 de doze au fost adiminstrate in 215 de tari si teritorii.…