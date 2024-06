Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune privind majorarea pensiilor. Se pare ca numarul celor care o sa primeasca pensii mai mari de la 1 septembrie depașește 3 milioane. Anunțul a venit de la șeful Casei de Pensii, potrivit acestuia, punctele de stabilitate vor conta și vor crește considerabil veniturile varstnicilor. ”Chiar mai…

- Iubește animalele! Așa ca a facut o afacere din dragostea pentru acestea. Este vorba tanar din Iași, care iși dorea sa obțina bani de buzunar, a dezvoltat, cu timpul, o mica afacere care ii aduce sume consistente in fiecare luna. Astfel, o simpla idee, provenita și din dragostea pentru animale, s-a…

- Contractele, semnate impreuna cu o parte dintre beneficiarii proiectelor, vizeaza atat modernizarea drumurilor de interes local, cat si infiintarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apa potabila, a retelelor de canalizare menajera, a statiilor de epurare si a sistemelor de distributie a gazelor…

- ”Avem evaziune foarte mare. 10% din PIB vi se pare putin? 32 – 33 de miliarde de euro pe care le piezi in fiecare an”, a declarat Adrian Caciu in emisiunea Romania Politica de la Prima News. Ministrul a precizat ca ”in PNRR este un angajament foarte clar, si anume 2,5 puncte procentuale din PIB trebuie…

- ”Industria romaneasca isi continua redresarea lunara, ajungand in luna februarie sa inregistreze prima crestere anuala, desi conditiile externe dificile nu au disparut. In luna februarie 2024, fata de februarie 2023, productia industriala a crescut cu 0,2%. In cadrul acesteia, productia din industria…

- Opera Naționala Romana din Timișoara a pregatit programul pentru sfarșitul lunii martie, dar și pentru luna aprilie. In lista de mai jos veți gasi detalii despre fiecare spectacol. Miercuri, 27 martie 2024, ora: 19.00 LA BAYADERE de Ludwig Minkus Spectacol de balet. Detalii: https://www.ort.ro/eveniment/673/ro/La-Bayadere.html…

- „Acest lucru consolideaza stabilitatea noastra economica si financiara”, a declarat Smihal intr-o postare pe platforma X. In timp ce razboiul cu Rusia intra in al treilea an, Ucraina depinde in mod esential de ajutorul financiar din partea partenerilor sai occidentali, dar finantarea externa s-a diminuat…