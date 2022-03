Stiri pe aceeasi tema

- Cea de a cincea editie a proiectului „Naveta culturala”, desfasurat de Teatrul National „Marin Sorescu” din Craiova, este dedicat spectacolului „Femeia marii” de Henrik Ibsen in regia lui Andriy Zholdak. Astfel, iubitorii de teatru din Bucuresti vor putea calatori in scop cultural la Craiova sambata,…

- In weekend-ul care urmeaza, Teatrul de Stat Constanța prezinta doua spectacole: unul dedicat adolescenților și celor care iși doresc sa ii ințeleaga, al doilea – o comedie romantica pentru toate varstele. Vineri, 25 februarie, la ora 19:00, la Biblioteca Județeana „I.N. Roman” Constanța – „#acedesiguranța”,…

- CS Universitatea - FCU Craiova se joaca in aceasta seara, de la ora 19:55. Partida va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, TelekomSport 1 și Look Sport. Derby-ul Craiovei, CSU vs FCU, iși consuma astazi episodul cu numarul doi in Liga 1. Daca CSU a mai și dezamagit in cele 4 etape disputate…

- Cercetatori din Shanghai au creat un test Covid-19 la fel de fiabil ca un test PCR de laborator si care ofera un rezultat in cateva minute, potrivit unui articol publicat in revista stiintifica Nature Biomedical Engineering, relateaza AFP.

- Piesa „Femeia marii” a celebrului autor norvegian Henrik Ibsen, pusa in scena de regizorul ucrainean Andriy Zholdak la Teatrul National „Marin Sorescu” din Craiova, va avea primele reprezentatii in 5,6 si 11 februarie, conform news.ro. Primele reprezentatii vor avea loc in datele de 5, 6,…

- Capodopera lui Theodor Aman intitulata sugestiv < Hora Unirii la Craiova> a fost pictata doi ani inainte de Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca, prefatand marea infaptuire a lui Alexandru Ioan Cuza din 1959. Ea are o mare incarcatura simbolica si chiar premonitorie, deoarece anunta un eveniment important…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” marcheaza Ziua Culturii Naționale, precum și implinirea a 172 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, prin organizarea unei expoziții de carte, conținand traduceri din opera marelul poet. Expoziția de carte, intitulata „Universalul Eminescu”, poate…

- Spectacolul de revelion de anul acesta o sa inceapa la ora 21:30. Accesul la eveniment este liber, cu respectarea masurilor de protectie din perioada de pandemie. Pe scena ce va fi amplasata intre Universitate si Teatrul National „Marin Sorescu”, alaturi de alți artiști o sa urce pentru a canta live…