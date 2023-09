Teatrul Independent deschide noua stagiune cu o comedie

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de externe al Chinei, Qin Gang, care a fost inlocuit din funcție in luna iulie, a avut o aventura extraconjugala in timp ce era ambasador in SUA, a anunțat, marți, Wall Street Journal, care utilizeaza surse apropiate anchetei, potrivit Mediafax.Informațiile preluate de Reuters arata…

- Premiera piesei „Imblanzirea Scorpiei” va deschide noua stagiune la Ateneul Național din Iași. Prima reprezentație va avea loc la inceputul lunii viitoare, in Sala Mare a fostului Cinematograf „Victoria”, dupa ce aceasta a fost consolidata și reamenajata. Managerul Ateneului, Andrei Apreutesei: Suntem…

- Teatrul Odeon deschide noua stagiune, duminica, cu o serie de concerte care fac parte din Festivalul Internațional „George Enescu”. La Sala Majestic, in fiecare duminica a lunii septembrie, in matineu, vor fi prezentate patru concerte educative pentru copii și un concert din Seria Orchestrelor Romanești,…

- Burnley - Manchester City e meciul care deschide sezonul 2023/2024 din Premier League. Duelul incepe la 22:00, e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Orange Sport 2, Prima Sport 1 și Digi Sport 2. Tot ce trebuie sa știi despre Premier League Burnley - Manchester City, live de la 22:00 Live + Statistici…

- Jeff Bezos deschide sampania: Profitul Amazon a fost dublu fata de asteptariVanzarile online peste asteptari si semnele ca incetinirea diviziei de cloud computing s-a oprit au ridicat vanzarile si profiturile Amazon mult peste previziunile Wall Street in ultimul trimestru, scrie FT, citat de Ziarul…

- Economie Se deschide a doua sesiune de depunere a cererilor de finanțare pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic ridicat iulie 31, 2023 11:07 Incepand cu data de 1 august, Ministerul Dezvoltarii deschide cea de-a doua sesiune de depunere a cererilor de finanțare pentru Programul național de…

- Parcul de Aventura se afla langa turnul de televiziune si aquapark-ul de la „Plaja Dunarea” din Galati. Locul de agrement are, printre altele, pumptrack pentru sporturi cu role, labirint din gard viu, traseu downhill pentru biciclisti, tobogan si amfiteatru.