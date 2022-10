Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 6 octombrie, ora 18.30 (Sala Studio – Facultatea de Teatru a UAGE, Str. Costache Negruzzi 7-9): Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București CEL MAI BUN COPIL DIN LUME Un spectacol de și cu Alina Șerban Consultant artistic: Andrei Majeri Asistent regie: Vera Surațel Scenografie: Miruna Balașa…

- Astfel, Naționalul timișorean a fost selecționat in festival cu spectacolul O SCRISOARE PIERDUTA de I.L. Caragiale, urmand sa ofere o reprezentație cu acest spectacol luni, 19 septembrie, de la ora 19, in Sala Mare a Teatrului Național din Chișinau. Cu atat mai mult in contextul Anului Caragiale, O…

- Teatrul National „I.L. Caragiale” din Bucuresti anunta premiera spectacolului „Exil”, o piesa scrisa si regizata de Alexandra Badea - un spectacol despre istoria recenta, inspirat și din propria biografie a autoarei-regizor.

- Sambata, 10 septembrie 2022, Teatrul Național ”I. L. Caragiale” din București transforma Amfiteatrul de pe acoperișul cladirii in cinematograf și va invita sa vizionați filmul scris și regizat de Andrei Huțuleac, #Dog Poop Girl, o comedie neagra despre pe

- In zilele de 23 si 24 septembrie 2022, trei producții recente ale Teatrului Național I. L. Caragiale din București, trei piese de impact ce stau la baza unora dintre cele mai apreciate spectacole vor fi prezentate la Chișinau, cu ocazia Reuniunii Teatrel

- Teatrul National "I. L. Caragiale" din Bucuresti va participa la Reuniunea Teatrelor Nationale Romanesti de la Chisinau, in zilele de 23 si 24 septembrie trei productii recente ale teatrului urmand a fi prezentate in cadrul evenimentului, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…