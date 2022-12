Teatrul de Păpuși „Prichindel” vă aduce, în dar, spectacolul „Crăiasa Zăpezii”. Regia îi aparține Oanei Leahu Teatrul de Papuși „Prichindel” aduce lumea poveștilor, in prag de sarbatoare, in dar pentru cei mai indragiți spectatori ai noștri: copiii. Moș Craciun vine, așa cum o face demult, și pe la teatru, ca un iubitor de copii și de povești ce este, pentru a darui. Cadoul nostru pentru voi, dragi prieteni, este spectacolul „Craiasa Zapezii”, regia Oana Leahu, un spectacol feeric, plin de sensibilitate și culoare. Și acest spectacol vi-l oferim joi, 22 decembrie, de la orele 17:00, la Sala 67 a Teatrului de Papuși „Prichindel”. Deci, intrarea este libera, in limita locurilor disponibile! … Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

