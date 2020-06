Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri a fost ziua cea mare pentru conducerea Asociatiei Timisoara 2021, care se ocupa de implementarea programului pentru Capitala Europeana a Culturii. Board-ul organizatiei s-a reunit in sedinta, iar cei prezenti au incercat sa ajunga la un numitor comun, pentru a revigora situatia destul de putin…

- Un raport al Comisiei de Cenzori din cadrul Asociatiei Timisoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii, prezentat in urma cu cateva zile, arata o serie de probleme existente in managementul financiar al organizatiei. Conform evz.ro, este vorba despre deconturi ilegale pentru excursii, o serie de bunuri…

- Ceea ce anunta in urma cu mai bine de o luna se intampla. Nemultumit de ce se intampla in cadrul Asociatiei Timisoara 2021 Capitala Europeana a Culturii, Nicolae Robu si-a anuntat implicarea activa, chiar daca „oameni care nu au facut nimic in viata lor … se vor napusti asupra mea”. Edilul-sef a vorbit…

- Salariile celor care muncesc pentru Timișoara 2021 au fost reduse dupa ce pandemia de coronavirus a dat peste cap planurile asociației, insa o parte dintre colaboratori nu au mai fost platiți deloc. Astfel, cei patru membri ai Unitații Artistice din cadrul Asociație Timișoara – Capitala Europeana a…

- „Teatrul ca rezistența”, un program al Asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii, inclus in proiectul cu finanțare europeana Heritage Contact Zone prin programul Europa Creativa, va organiza un atelier online care va avea loc in data de 13 mai și la care sunt invitați sa se inscrie organizații…

- Teatrul ca rezistența este un program derulat de Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii in cadrul proiectului cu finanțare europeana Heritage Contact Zone și va organiza un atelier online. Sunt invitați sa participe reprezentanți ai tuturor asociațiilor și instituțiilor publice din…

- Horațiu Rada, președintele Consiliului Director al Asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii, a transmis un mesaj „pentru aceste vremuri complicate”. Rada iși incepe mesajul amintind ca numeroase evenimente sportive, culturale sau tehnologice cu tradiție au fost nevoite sa-și anuleze…

- Initiativa apartine Asociatiei Timisoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii, iar printre protagonistii clipului video se numara medicul primar boli infectioase Virgil Musta, precum si doctorii Cristian Oancea, Voichita Lazureanu si Ovidiu Fira-Mladinescu. "Desi la Timisoara inregistram o situatie…