Alcool, amanta, sau nevasta? Aceasta este intrebarea. Ce poți face cand te culci cu alcoolul in sange și te trezești cu amanta in pat? Toate astea cu cateva ore inaintea propriei nunți. In prim plan il avem pe Bill, un tanar aratos insa nu prea, inteligent insa nu chiar și descurcareț insa nu pana la capat, care urmeaza sa se casatoreasca cu Rachel, o femeie cu o oarecare pornire psihotico-agresiva dar capabila de mila, pentru ca altfel altul ii era mirele. Așadar, cum orice nunta este precedata de o petrecere a burlacilor, Bill impreuna cu Tom, cavalerul de onoare și prietenul sau cel mai bun,…