- Evaluarea managerilor instituțiilor de cultura din subordinea Primariei Capitalei, facuta de actualul primar general a generat un adevarat razboi intre directorii instituțiilor de cultura și Nicușor Dan. Mulți dintre directorii teatrelor evaluate acuza nereguli și contesta rezultatele evaluarii. Felicia…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune ca este pentru prima oara cand evaluarile directorilor de teatre din București se fac „pe bune”, dupa izbucnirea unui scandal legat de teatrul Metropolis condus de George Ivașcu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- „Solicit primarului Nicușor Dan respect pentru ceea ce inseamna profesionalism, ce e bun și recunoscut de publicul larg ca excelența!De neacceptat ca toata munca Feliciei Filip la Opera Comica pentru Copii din ultimii opt ani de zile sa fie redusa la o nota insuficienta pentru a-i permite sa mai continue…

- Actorul Mihai Bendeac solicita, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general Nicușor Dan, publicarea inregistrarii evaluarii managerului Tetrului Metropolis, Mihai Bendeac. Evaluarea a avut loc zilele trecute, fiind singura transmisa in direct. Dupa ce Primaria Capitalei l-a acuzat pe directorul…

- In cursul nopții de luni spre marți au avut loc noi bombardamente in Ucraina. La Sumi, cel puțin 10 oameni au murit, inclusiv copii, intr-un atac aerian al rusilor. Moscova anunța ca astazi ar trebui sa aiba loc o oprire a focului in patru orașe, dupa ce precedentele incercari de evacuare a civililor…

- Cel putin 198 de ucraineni – inclusiv trei copii – au fost ucisi de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia, a anunțat sambata ministrul ucrainean al Sanatatii Viktor Liasko, citat de agentia ucraineana de presa Interfax, relateaza AFP. Alte 1.115 persoane au fost ranite, inclusiv 33 de copii.…

- Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) taxeaza in termeni duri mesajul șefului DNA, Crin Bologa, transmis marți intr-un comunicat de presa al direcției, pe tema desființarii Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) care va fi redefinita in cadrul Parchetului…

- Diana Punga, city-managerul Capitalei, a parasit Primaria Capitalei, in urma dosarelor deschise de DNA la instituția condusa de Nicușor Dan. Arhitectul șef al Primariei, Adrian Bold, a fost chemat la audieri intr-unul dintre aceste dosare, marți dimineața. Alți trei dintre consilierii primarului general…