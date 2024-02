Stiri pe aceeasi tema

- Juriul de nominalizari pentru Premiile UNITER, compus din criticii de teatru Cristina Rusiecki, Alina Epingeac și Octavian Szalad, a facut publica lista de nominalizari. Teatrul Național din Timișoara are deosebita bucurie sa anunțe ca actorul Marin Lupanciuc a fost nominalizat la Premiul UNITER pentru…

- Juriul pentru Premiile UNITER, compus din criticii de teatru Cristina Rusiecki, Alina Epingeac și Octavian Szalad, l-a nominalizat pe actorul Marin Lupanciuc de la Teatrul Național din Timișoara la Premiul pentru cel mai bun actor in rol principal pentru personajul sau din spectacolul EXOD de Marius…

- Juriul de nominalizari pentru Premiile UNITER, compus din criticii de teatru Cristina Rusiecki, Alina Epingeac și Octavian Szalad, a facut publica lista de nominalizari. Teatrul Național din Timișoara are deosebita bucurie sa anunțe ca actorul Marin Lupanciuc a fost nominalizat la Premiul UNITER pentru…

- Juriul de nominalizari pentru Premiile UNITER, compus din criticii de teatru Cristina Rusiecki, Alina Epingeac și Octavian Szalad, a facut publica lista de nominalizari. Teatrul Național din Timișoara anunta ca actorul Marin Lupanciuc a fost nominalizat la Premiul UNITER pentru cel mai bun actor in…

- Natalia Osipova, prim-balerina de la The Royal Ballet, va dansa in Gala de Balet „Once Upon a Winter ’s Dream”, care va avea loc in 26 februarie, de la ora 20.00, in Sala Ion Caramitru a Teatrului National „I. L. Caragiale” din Bucuresti, anunta organizatorii. Celebra balerina va oferi publicului…

- Teatrul National I.L.Caragiale din Bucuresti pregatește la Sala „Ion Caramitru” premiera unui nou spectacol, celebrul musical „Opera de trei parale” de Bertolt Brecht, intr-o versiune scenica de Gelu Colceag.

- Anul 2024 incepe bine pentru artiștii de la Teatrul Luceafarul Iași. Joi seara, 11 ianuarie, de la orele 18.30, este programata o reprezentație a spectacolului Stai jos sau cazi la care va participa și juriul de nominalizari pentru Gala UNITER. Juriul de nominalizari este compus din criticii de teatru…

- Avanpremiera spectacolului „Nora” de Henrik Ibsen, in adaptarea si regia semnate de Chris Simion-Mercurian, va avea loc vineri, la Sala Atelier a Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti.Spectacolul face parte din G53 SENS UNIC, proiect ce sustine demersul „Grivita 53 - primul teatru construit…