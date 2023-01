Teaser cu o nouă variantă a hypercar-ului Hennessey Venom F5 In urma cu cateva zile, americanii de la Hennessey Performance anunțau atingerea unui obiectiv foarte important: livrarea a 10 hypercar-uri Venom F5. Acum, tunerul din Texas a publicat o imagine teaser cu ceea ce pare a fi o noua varianta pentru Venom F5. Deși nu a oferit mai multe detalii, dupa eleronul generos și priza de aer de pe plafon, putem intui ca este vorba despre o varianta gandita pentru performanțe superioara pe circuit. De fapt, in urma cu... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cateva amanari, americanii de la Hennessey Performance au dat unda verde pentru producția "de serie" a hypercar-ului Venom F5 in martie 2022. Acum, marca din Texas anunța atingerea unui obiectiv important: livrarea celui de-al 10-lea exemplar Venom F5. Mașina aniversara este vopsita intr-o nuanța…

- Potrivit ANAF, in cazul in care ai vandut un apartament, ai primit o moștenire sau pur și simplu ai facut un depozit in banca, ai o serie de obligații fiscale care, daca nu le respecți, s-ar putea reflecta in amenzi usturatoare. In varianta cea mai simpla, trebuie sa depui Declarația Unica și sa platești…

- Italienii de la De Tomaso se pregatesc sa dezvaluie un viitor model de inalta performanța. Este vorba despre hypercar-ul P900, care va fi prezentat oficial in 29 noiembrie. Pana atunci, constructorul italian de modele de performanța exclusiviste ne ofera cateva imagini teaser cu viitorul model. In imagini…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat joi, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre variantele privind aderarea Romaniei la Schengen, ca este introdusa in discutie inclusiv posibilitatea unui vot de abtinere a Olandei si varianta unui mecanism similar MCV, dar pe zona acquis-ului…

- „La sediul R.A.R. din Calea Griviței am avut placuta surpriza sa intalnim o legenda „micro” a autovehiculelor pe trei roți, un Messerschmitt KR175. Este prima varianta Kabinenroller (in traducere adaptata - scuter cu cabina - n.r.) a celebrului constructor german de avioane din al Doilea Razboi Mondial,…

- Simona Halep se pregatește pentru o batalie lunga in instanțe, in urma acuzațiilor de dopaj. Jucatoarea din Romania este suspendata provizoriu și se va apara prima data la un tribunal independent din Marea Britanie urmand ca in cazul unei infrangeri sa ajunga la TAS. Un arbitru de la instituția de la…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, susține ca social democrații vor propune o reglementare a prețurilor la energie pe o perioada de cel puțin 2 ani. „Am discutat despre felul in care romanii vor trece iarna care vine si am vorbit despre reglementarea preturilor la energie electrica, astfel incat…

- VUNK și Holy Molly lanseaza varianta acustica a celui mai nou single al trupei, „Felicitari, ai reușit!”, o versiune sensibila a piesei dulce-amaruie, care transmite un mesaj sarcastic unei persoane care la un moment dat a fost persoana iubita. Vocea lui Holy Molly vine ca o completare fireasca a vocii…