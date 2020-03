Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana de producție de film, Alcon Entertainment a obținut drepturile de ecranizare ale carții „Postscript” de Cecelia Ahern. Autoarea a scris și cartea care a inspirat filmul din 2007 în care Hilary Swank a jucat alaturi de Gerard Butler, scrie revista People. Deși…

- Aplicația este disponibila in Cluj și Brașov FREE NOW, parte a celei mai mari platforme europene de mobilitate urbana deținuta de Daimler și BMW, se extinde in doua noi orașe, Cluj și Brașov, la nici doua luni de la intrarea aplicației pe piața din Romania, in București. Peste 300.000 de clujeni și…

- "In ciuda negarilor evidente, o poveste falsa este vehiculata astazi in ziarele din Marea Britanie prin care este speculata relatia dintre ducele de Sussex si ducele de Cambridge (...) Pentru frati care impartasesc o atentie profunda in legatura cu probleme privind sanatatea mintala, folosirea acestui…

- In perioada 7-8 decembrie a avut loc la București Convenția Naționala PLUS, un eveniment care a adunat peste 1000 de participanți. In cadrul Convenției Naționale PLUS, Dacian Cioloș a fost reales președinte al Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate și au avut loc alegeri pentru desemnarea coordonatorilor…

- Flota aeriana a Romaniei este compusa din 62 de avioane, adica 0,9% din flota UE, arata datele publicate vineri de Eurostat, cu ocazia zilei internationala a aviatiei civile (ONU).In 2007, companiile de transport aerian din Uniunea Europeana (UE) aveau in anul 2017 o flota compusa din 6.711 avioane…