„Te uită, cum trage-n Decembre...” (I) 17 decembrie 1989 a fost intr-o duminica. Aveam 27 de ani, eram profesor definitiv la Botosani si stateam singur acasa asteptand sa treaca cele cinci zile care mai erau pana la vacanta. Sotia si cei doi copii, un fiu de un an si o fiica de trei luni, erau cu totii in Ardeal, la socri, iar eu ascultam infiorat, la un radio de lux Selena, relatarile Europei Libere despre ce se intampla la Timisoara. Era limpede ca se va lasa cu o baie de sange si ca (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

