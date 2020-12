Stiri pe aceeasi tema

- DARI… S-au aprobat noile taxe ce se vor practica la nivelul municipiului Huși, cu incepere de la 1 ianuarie 2021, iar despre ele primarul Ioan Ciupilan a spus ca nu sunt modificate fața de anul precedent, decat strict acolo unde noile reglementari in vigoare, la nivel național, așa au cerut. La piața…

- INCENDIU… O casa a fost cuprinsa de flacari dupa ce un baiat de 13 ani a incercat sa aprinda focul in soba. Sectia de pompieri Husi a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si echipaje specializate pentru lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o locuinta din localitatea Vinetesti, comuna…

- In urma unei solicitari DC News catre Direcția Generala de Poliție a Municipiului București, am aflat ce risca cetațenii prinși cu artificii in fața blocului sau la balcon, in noaptea de Revelion. Serviciul Informare și Relații Publice al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București amintește,…

- VESTE… Noul viceprimar al municipiului Huși este Ioan Valeriu Ciupilan, cel care a mai ocupat aceasta funcție, vreme de 6 ani de zile, in perioada 2008 – 2014, cand primar era, ca și acum, Ioan Ciupilan. Ioan Valeriu Ciupilan a candidat la aceste alegeri locale din partea PSD, iar nominalizarea sa pentru…

- INCENDIU… Noaptea trecuta, in jurul orei patru a.m., pompierii vasluieni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unei autoutilitare care a luat foc in mers. Din pacate, pana la sosirea echipajelor de intervenție, mașina a ars in intregime. Focul a pornit, din cate se pare, in urma unui scurtcircuit…

- ADEVARURI SPUSE…. Preasfintitul Parinte Episcop Ignatie a savarsit pe 1 noiembrie 2020, in Duminica a XXII-a dupa Rusalii, Sfanta Liturghie la Catedrala Episcopala din Husi. Ca de obicei, PS Ignatie, a caror vorbe merg direct in suflet si in minte, le-a aratat enoriasilor ca: „In fata lui Dumnezeu nu…

- UNDA VERDE… Judecatoria a validat mandatele aleșilor locali ai municipiului Huși, care vor conduce orașul pana la urmatoarele alegeri locale, din 2024. Primarul municipiului Huși va fi in continuare Ioan Ciupilan, ca urmare a alegerii sale de catre majoritatea hușenilor, prezenți la scrutinul din 27…

- S-A TRAS LINIE… Alegerile locale din 27 septembrie au transat lucrurile, in privinta configuratiei echipei de conducere a municipiului Husi. Ioan Ciupilan (PSD) si-a adjudecat cel de-al patrulea mandat, iar la Consilul Local a reusit, conform primelor calcule facute dupa inchiderea urnelor, sa aiba…