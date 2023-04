Stiri pe aceeasi tema

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au caștigat a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva!, de sambata seara, 8 aprilie. Cei doi au avut parte de o transformare spectaculoasa, reușind sa surprinda jurații cu talentul lor. Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut momentul cel mai apreciat de jurați in aceasta…

- Ediția de astazi a emisiunii Te cunosc de undeva, sezonul 19, a adus adevarate show-uri pe scena. In aceasta seara, Codruta Filip si Valentin Sanfira au avut un moment special, dupa ce au cantat melodia „Conga” de la Gloria Estefan. Toata lumea s-a ridicat și a dansat cu ei. Iata cum au fost jurizați…

- Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au transormat in Gloria Estefan și au facut show pe scena emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 19, in ediția din 8 aprilie 2023. Iata cum au cantat piesa „Conga”.

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut o provocare grea in prima ediție Te cunosc de undeva! sezonul 19. Concurenții au emoționat cu transformarea lor in Sarah Brightman și Antonio Banderas și cu interpretarea ariei.

- Damian Draghici și a Cristina Stroe au intrat in pielea Luciano Pavarotti și Bryan Adams in prima ediție Te cunosc de undeva! sezonul 19. Concurenții au surrpins pe toata lumea cu interpretarea lor fara cusur a celebrei piese.

- Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au transformat in Christina Aguilera și Pitbull in prima ediție Te cunosc de undeva! difuzata pe 1 aprilie 2023. Cei doi au adus energia in platoul show-ului și nimeni nu a mai putut sta jos pe acordurile piesei interpretate de ei.

- ADDA și Radu Bucalae au adus pe scena transforming show-ului doua personaje de poveste. Concurenții au uimit pe toata lumea cu interpretarea celebei piese pe pe coloana sonora a filmului Marry Poppins.

- Cel de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva!, show ce va avea premiera sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 aduce pe scena 8 cupluri de artisti in mare forma. CRBL si Radu Tibulca, Nicole Cherry si Juno, Anca Turcasiu si Jean Gavril, Damian Draghici si Cristina Stroe, ADDA si Radu Bucalae, Amna…