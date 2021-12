Stiri pe aceeasi tema

- Transferul fotbalistului portughez Cristiano Ronaldo de la Juventus Torino la Manchester United, in vara acestui an, este in vizorul justitiei italiene, informeaza eurosport.fr, arata Agerpres. Potrivit Reuters, justitia italiana a ordonat vineri o perchezitie in birourile lui Juventus. Anchetatorii…

- Lesleigh Nurse, din Semmes, statul american Alabama, a primit o despagubire de 2,1 milioane de dolari, dupa ce a dat in judecata un supermarket pentru ca a acuzat-o in mod fals de furt, potrivit NBC News.

- Cum se apara Niculina Stoican de acuzațiile care i-au fost aduse de catre impresarul regretatului artist Petrica Mițu Stoian. Niculina Stoican a explicat motivul pentru care Petrica Mițu Stoian s-ar fi pensionat de la Ansamblul Maria Tanase, instituție al carei director general este Niculina Stoican.…

- Profesoara preda matematica la una dintre cele mai prestigioase scoli din Craiova si este acuzata ca duce o campanie impotriva vaccinarii nu doar in spatiul virtual, ci si la scoala. Cazul este anchetat deocamdata de conducerea scolii.

- O fosta directoare a Școlii Profesionale Reviga din Ialomița este acuzata ca a furat banii de burse ai elevilor. In urma anchetei realizata de Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, aceasta ar fi delapidat 20.000 de lei.

- O femeie din Pakistan a fost condamnata la moarte pentru ca a scris pamflete considerate jignitoare la adresa profetului Mohamed. Sentința a fost data de un tribunal pakistanez și poate fi contestata. „S-a dovedit fara putinta de tagada ca Salma Tanveer a scris si a distribuit lucrarile care sunt insultatoare…

