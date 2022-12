Taxiurile aeriene electrice ar putea schimba sectorul aviatic în următorul deceniu Companiile aeriene comerciale, in special, investesc in acest tip de tehnologie pentru a face calatoriile catre si de la aeroport mai scurte si mai rapide pentru consumatori. In octombrie, Delta Air Lines s-a alaturat listei companiilor aeriene care sustin startup-urile de tehnologie pentru vehicule electrice, cu o investitie de 60 de milioane de dolari in Joby Aviation, o companie care dezvolta avioane electrice cu decolare si aterizare verticala (eVTOL), destinate sa functioneze ca serviciu de taxi aerian. In 2021, cand Joby si-a anuntat planul de a-si lansa taxiurile aeriene asemanatoare Uber… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

