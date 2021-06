Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pe numele unui tanar de 26 de ani, in județul Timiș. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan, deși era drogat. Mai mult, individul avea și permisul de conducere suspendat.

- Ghinion pur pentru Remus Truica. Dupa ce a fost condamnat la șapte ani de inchisoare pentru escrocherii de zeci de milioane de euro, acesta s-a ales cu un nou dosar. La mijloc e vorba de o suma infima. Administrația Fondului Imobiliar l-a dat in judecata pe Remus Truica, in incercarea de a…

- Ieri, 11 mai 2021, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intocmit dosar de cercetare penal, pentru conducere fara permis, fața de un tanar de 24 de ani, din comuna Mihalț. Acesta a fost oprit, in trafic, pe strada Al. I Cuza din Alba Iulia, intrucat avea montate lumini neomologate. In urma verificarilor…

- Doi migranți care au trecut granița din Serbia spre Romania, in mod fraudulos, au ajuns la spital, dupa ce, in timp ce se odihneau intr-un lan cu rapita, au fost calcați de un tractor care facea lucrari agricole. The post Migranți calcați de tractor in timp ce dormeau in lanul de rapița, in județul…

- Opt cetațeni din Afganistan, Pakistan și Maroc au fost depistați de polițiștii de frontiera de la Nadlac II, ascunși in remorcile a doua camioane, incercand in acest fel sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria. Cele doua automarfare erau conduse de cetațeni turci. Acestea transportau, conform…

- Operațiune de salvare a polițiștilor de frontiera timișeni, vineri dimineața, in zona localitații Graniceri. Oamenii legii au scos din apele Timișului doi afgani care au trecut ilegal din Serbia in Romania prin zona in care raul desparte granița dintre cele doua țari.

- Politistii de frontiera din Moravita au depistat, in timpul unei actiuni de combatere a migratiei ilegale desfasurata in judetul Timis, un cetatean roman care a sprijinit sapte turci in incercarea de a trece ilegal frontiera. Potrivit unui comunicat transmis duminica de Politia de Frontiera Romana,…