Stiri pe aceeasi tema

- Un taximetrist din Sibiu a fost lovit cu un pumn in cap și abandonat in stare de inconștiența pe o strada din Sibiu. Agresorul a comandat livrarea unor produse cu taxiul, pe care le-a luat fara sa le...

- Interlopul galatean Cristi Ionel Ali, zis „Cristi Spaidar”, care a ingrozit Romania, dupa ce a atacat un doctor și a spintecat un taximetrist, i-a pregatit un loc in celula propriei neveste.

- Un tanar de 26 de ani a fost prins de politisti in timp ce conducea un taxi fara atestat profesional si cu o sabie tip maceta si un cutit in masina, a anuntat Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Sibiu.

- Un adolescent de 16 ani a fost agresat, sambata, de un barbat de 56 de ani, pe stadionul din Cavnic. Incidentul a fost filmat, iar imaginile au fost publicate chiar de catre primarul localitatii, Vladimir Petrut, care a cerut interventia autoritatilor. Agresorul este cercetat pentru loviri si alte…

- Conform martorilor prezenți la eveniment, Adrian Pop a fost batut de unul dintre participanți. Incidentul a avut loc în localitatea Apahida, unde Adrian participa la o petrecere. Acesta a fost gasit în coma de echipajul de terapie intensiva de la SMURD și are șanse…

- Sefii Politiei Romane au anuntat, joi, ca au descoperit mai multe deficiente in interventia politistilor la cazul dublei crime de la Onesti, anunța news.ro. Negociatorul nu a fost informat ca agresorul a sunat la 112 si nu stia care sunt revendicarile acestuia, neputand astfel actiona corespunzator.…

- Un barbat a fost gasit in stare de inconstienta si hipotermie, luni dimineata, sub un pod din Parcul "Sub Arini", ulterior fiind transportat la Spitalul Judetean, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. "Urmare a unui apel venit pe numarul unic de urgenta 112, ISU…

- Un barbat de 44 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost injunghiat de un consatean de-al sau de 52 de ani. Totul s-a intamplat sambata seara, intr-un sat din raionul Hancesti.Agresorul venise in ospetie la victima impreuna cu un an alt barbat.