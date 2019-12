Taxi sau Uber? Interviu cu un antreprenor care le-a incercat pe amandoua

Stiri pe aceeasi tema

- Sanatatea oamenilor care fac ca lucrurile sa functioneze intr-o companie este deosebit de importanta, iar marii angajatori au constientizat deja acest lucru. Statisticile arata ca doar un angajat cu probleme de sanatate genereaza costuri de aproximativ 3.600 de dolari pe an pentru angajator.…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble, vorbeste, intr-un interviu acordat jurnalistului Ion M. Ionita, despre cele mai spinoase probleme ale Brexitului: ce se va intampla cu granita irlandeza, cum va fi afectata Marea Britanie in cazul unui divort fara acord, cum se va transforma parteneriatul…

- Un barbat de 42 de ani din București a incercat aseara sa jefuiasca o angajata de la o benzinarie si sa dea cu masina peste ea, dupa ce femeia se refugiase intr-o spalatorie auto pentru a cere ajutor. P...

- Violonista Patricia Kopatchinskaja, nascuta in Republica Moldova si stabilita astazi in Elvetia, spune,intr-un interviu pentru „Weekend Adevarul“, ca a cantat pe multe scene internationale, insa revenirea la Bucuresti, in Festivalul „George Enescu“, a fost o bucurie, pentru ca a fost mai aproape de…

- Trei jandarmi ialomițeni au fost batuți in timpul unui meci de fotbal disputat duminica, 8 septembrie 2019, disputat pe stadionul din comuna Sarațeni. Militarii au fost agresați de un jucator al echipei gazde, Unirea Sarațeni, unul dintre ei ajungand la Spitalul «Bagdasar Arseni» din București. Plangeri…

- Sorana Baciu este consultant international in management, cu experienta de peste 20 de ani in elaborarea strategiilor si finantarea afacerilor, precum si in managementul unor companii internationale si locale.Mariana Antoniou are o experienta extinsa in contabilitate si taxe. Ea s-a alaturat…