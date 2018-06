Incepand cu 1 iulie 2018, vor intra in vigoare noile tarife privind utilizarea locurilor de parcare din Capitala, in functie de zona de parcare. “Aceasta masura este necesara intrucat in Municipiul Bucuresti au fost depasite valorile-limita stabilite prin legislatia Uniunii Europene privind calitatea aerului inconjurator, iar una dintre cauze este poluarea rezultata in urma traficului The post Taxele majorate pentru parcarile din Capitala intra in vigoare de la 1 iulie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .