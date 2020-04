Stiri pe aceeasi tema

- Platforma online BiziHub.ro ofera gratuit un plan de promovare de 90 zile tuturor celor care se inscriu pe platforma, fie ca sunt producatori, furnizori sau distribuitori. Astfel, aceștia pot gasi clienți noi. Masura vine pentru sprijinirea afacerilor locale, in contextul coronavirusului. ”Pentru…

- Achizitiile publice pentru investitiile derulate de autoritatile locale sunt avizate online, inca de la finalul saptamanii trecute, informeaza Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), intr-un comunicat transmis, luni, Agerpres. "Incepand cu data de 27 martie 2020, Agentia pentru Finantarea…

- Autoritatea Electorala Permanenta vrea amanarea alegerilor locale, cu cel puțin 6 luni de la momentul in care va inceta starea de urgența. AEP a trimis, intr-o scrisoare adresata președintelui, premierului și președinților celor doua camere ale Parlamentului o propunere pentru modificarea Codului administrativ…

- "Politic, lucrurile sunt foarte clare. Solicitam, si o sa am in aceasta saptamana o intalnire cu premierul, impreuna cu ceilalti lideri politici, amanarea alegerilor locale. In acest context, nu se mai pune perspectiva alegerilor locale in luna iunie. Parlamentul trebuie sa functioneze si am dovedit…

- ASIA EXPRESS 8 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING A1. Toți concurentii lupta sa iși asigure prima poziție in clasamentul final, insa pana la a obține imunitatea, vedetele vor fi nevoite sa indeplineasca multe misiuni in care simțurile le vor fi puse la grea incercare. Inainte de a pleca in cursa,…

Sondaj online privind intenția de vot la alegerile locale din Turda (partide politice). Sondajul este anonim, iar raspunsurile și datele dvs nu sunt publice! Votezi, contezi! Voteaza acum!

- Rovinieta si peajul pot fi platite din nou online sau prin SMS, de la ora 13:45, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "CNAIR S.A informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale si autostrazi ca, incepand cu ora 13:45, a fost reluata emiterea…

