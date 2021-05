Taxe 2021. Cât este impozitul pe venit din criptomonede Criptomonedele au luat amploare in ultimu an, iar multe persoane se intreaba daca trebuie sa le declare și care este impozitul pe veni in cazul criptomonedelor. Pentru cei care nu au auzit pana acum cate ceva despre ele, criptomonedele pot fi utilizate doar prin intermediul unui portofel digital fara a fi necesara o carte de identitate, practic se poate ramane in anonimat. Totodata, ele sunt rapide și pot fi obținute de oricine, oriunde in lume, iar numarul criptomonedelor este limitat. In ceea ce privește impozitarea acestora, Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea OUG nr. 25/2018 ce modifica Codul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

