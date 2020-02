Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi administratori de fonduri si reprezentanti ai Bursei de Valori Bucuresti (BVB) participa, marti, la sediul Bursei, la o dezbatere pe tema modului in care administratorii de fonduri au valorificat cea mai buna performanta a pietei din ultimii 10 ani. Directorul general al BVB, Adrian Tanase,…

- Comisia de Munca a Camerei Deputaților a votat, marți, pentru respingerea unui proiect de lege care prevede majorarea indemnizatiilor invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi cu 100% din rata medie anuala a inflatiei realizata pe anul precedent. Proiectul inițiat de liderul deputaților…

- Comisia de Munca a Camerei Deputaților a votat, marți, pentru respingerea unui proiect de lege care prevede majorarea indemnizatiilor invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi cu 100% din rata medie anuala a inflatiei realizata pe anul precedent.Proiectul inițiat de liderul deputaților…

- Ce se intampla cu creditele in 2020. Guvernul a modificat OUG 114, dar a pastrat Indicele de referința, care a inlocuit ROBOR in calcularea dobanzilor OUG 114/2018, care a trecut in 2019 prin doua modificari substantiale care au dus la atenuarea efectelor acesteia asupra industriei bancare, a lasat…

- BRK Financial Group (BVB: BRK), singura societate de servicii de investitii financiare listata la Bursa de Valori Bucuresti, se alatura Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR).Compania este recunoscuta pentru activitatea de peste 20 de ani in piata de capital…

- Comisia de munca a dat aviz favorabil pentru majorarea tichetelor de masa/ Violeta Raduț: “Valoarea actuala a tichetului nu acopera o masa de pranz” in Politic / on 28/11/2019 at 14:49 / Valoarea tichetelor de masa ar putea fi majorata la 20 de lei, de la 15,18 lei, cat este acum, daca…

- Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi facuta in ultima saptamana din luna noiembrie pe un deficit de 4%, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi in jur de 26 noiembrie, 27 noiembrie, deci in saptamana de pana in 30 noiembrie, in…

- "Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi in jur de 26 noiembrie, 27 noiembrie, deci in saptamana de pana in 30 noiembrie, in prima parte a acelei saptamani. Aceasta rectificare va fi cu deficit de 4%. De aceea am vrut sa fiu foarte onest si sa spun tuturor, si pietei internationale, ca toata lumea…