Tavi Popescu de la FCSB, anchetat pentru pornografie infantilă Octavian Popescu a fost anchetat de DIICOT pentru pornografie infantila. Pe vremea cand era la Craiova, in 2019, el a distribuit un material video ce prezenta o persoana minora in ipostaze sexuale cu caracter explicit. Gigi Becali spera sa il vanda pe Octavian Popescu pentru 50 de milioane de euro, dar acest lucru a devenit un vis pentru patronul FCSB. Fotbalistul pe care il vedea noul Messi nu doar ca a scazut ca randament, dar s-a descoperit și ca a avut probleme cu legea. Concret, conform prosport.ro, Tavi Popescu a fost anchetat de DIICOT pentru pornografie infantila. Pe vremea cand era la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

