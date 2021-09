Stiri pe aceeasi tema

- Crina Abrudan a reușit sa impresioneze publicul, dar și juriul, caci vedeta a sarit de la platforma de trei metri, deși are frica de inalțime. Insa, acum fobia este de domeniul trecutului pentru ca soția lui Gabi Popescu a reușit sa-și invinga temerea.

- Anca Bucur a deschis ediția din aceasta seara a show-ului Splash! Vedete la apa. Miss Fitness a reușit sa impresioneze atat juriul, cat și colegii de competiție prin saritura spectaculoasa pe care a realizat-o de la platforma de șapte metri. Vedeta a primit note foarte mari din partea juraților.

- Maria Buza este concurenta la „Splash! Vedete la apa” și inainte de a sari in apa, vedeta a transmis un mesaj emoționant pentru fiul ei. Actrița a declarat cu lacrimi in ochi cat de mult iși iubește baiatul, insa din pacate, viața i-a ținut departe, iar acesta a fost mai mult in grija altor persoane.…

- Cel mai racoritor show al verii, Splash! Vedete la apa ajunge in acest weekend la final. Sambata acesta, de la 20:00, la Antena 1, o ultima serie de artisti si sportivi curajosi isi va testa limitele, dupa ce in prealabil acestia si-au pregatit prestatiile alaturi de unii dintre cei mai cunoscuți antrenori…

- Tavi Clonda participa la „Splash! Vedete la apa”. Soțul Gabrielei Cristea declara ca vrea sa o razbune pe vedeta, dupa ce aceasta a refuzat sa sara in apa. Artistul a marturisit ca nu este atat de simplu cum pare la televizor, insa iși dorește sa salveze onoarea familiei.Cel mai racoritor show al verii,…

- Cea de-a patra ediție „Splash! Vedete la apa” a fost una plina de adrenalina. Prezentatoarea Gabriela Cristea nu a putut sari in bazinul olimpic de la Bacau din cauza emoțiilor și a fost descalificata. Daca pe unii dintre concurenti platformele inalte de pana la 10 metri nu i-au intimidat deloc, cum…

- Gabriela Cristea s-a blocat pe platforma de trei metri de la ”Splash! Vedete la apa”, in timp ce juriul, colegii și publicul așteptau sa execute o saritura de excepție. Insa, teama și-a spus cuvantul și diva a renunțat la saritura, fapt ce i-a facut pe jurați sa reacționeze imediat.

- Cel mai tare show estival a inceput, iar concurenții sunt gata sa faca valuri, sarind in piscina de la 3 metri, 5 metri, 7 metri și 10 metri inalțime. Jurații sunt extrem de exigenți cand vine vorba de notarea concurenților și unul singur va fi finalistul serii. Prima concurenta este Natalia Duminica.