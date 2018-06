Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in drum spre litoralul romanesc, impreunE cu Bianca DrEguxanu, milionarul englez a fost intrebat de blondE despre fostele relatii. Totul dupE ce spynews.ro a publicat in exclusivitate dezvEluiri despre fosta iubitE pe care ar fi pErEsit-o pentru Bianca DrEguxanu xi care, cu "inima frantE,, ar…

- Mario Fresh "i fiica Andreei Esca, Alexia Eram, trEiesc o frumoasE poveste de dragoste "i sus:in cE au foarte mare incredere unul in celElalt. Cu toate acestea, fericirea celor doi indrEgosti:i este u"or umbritE de faptul cE Alexia a ales sE meargE la facultate tocmai in Londra, iar in scurt timp va…

- Duminica seara a avut loc Gala Premiilor Tony, iar Robert de Niro l-a injurat pe Donald Trump in ovațiile tuturor celor prezenți la eveniment. (Promotiile zilei la monitoare) Robert de Niro este unul dintre ”dușmanii” declarați ai președintelui S.U.A așa ca nu a fost cineva mirat in momentul in care…

- Connect-R este foarte mandru de familia lui și nu rateaza niciun moment sa-și laude fatele, pe soție și fiica lui. Artistul recunoaște ca este mai indragostit ca niciodata de Misha! (Promotiile zilei la monitoare) Connect-R și Misha s-au casatorit in vara lui 2014, iar de-atunci au mai existat zvonuri…

- Luni, in direct la Virgin Radio Romania, Alexandra și Alexandru au aflat ce-i așteapta la Dragoste pe Semnatura. Daca saptamana asta ii cunoaștem pe cei doi care formeaza cel mai curajos cuplu, de saptamana viitoare incep provocarile. Serioase! Cu buru-buru mult! Bogdan le-a explicat, in direct la Virgin…

- CEL MAI CURAJOS CUPLU DIN ROMANIA a acceptat Dragoste pe Semnatura. Adica o saptamana pe buru-buru, dar nu oricum, ci urmand provocarile date in direct la Virgin Tonic de Bogdan, Shurubel și Ionuț. Pana la buru-buru, cunoaștem intai pe Alexandra și Alexandru sau ”Alecșii”, cum le mai spun prietenii.…

- Claudia Patrașcanu nu a mai ajuns la emisiunea ”Rai, da Buni”, realizata de Mihai Morar, din cauza unui accident la care a fost martora. Blocata in trafic, vedeta a vorbit in direct și a relatat ce s-a intamplat. „Nu am ajuns la emisiune, am plecat cu doua ore inainte de emisiunea voastra, s-a intamplat…

- Informația conform careia șeicul Abdul Jabbar Al Sayegh va veni in 10 zile in Romania pentru a negocia pentru cumpararea clubului Dinamo a ajuns și in Ștefan cel Mare. Inaintea meciului din aceasta seara dintre Dinamo și ACS Poli Timișoara s-a auzit la stația de amplificare a stadionului cum crainicul…