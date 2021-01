A cantat in fața a 23.000 de oameni in cadrul unui meci al celebrei echipe Chicago Bulls, a caștigat Celebrations of Music, concursul de talente televizat de PBS și este campionul Illinois la inot, la categoria sa de varsta. Tavi Benz canta de zece ani și muzica este visul lui. „De mic copil am fost conștient de dragostea pe care o port pentru muzica și am inceput sa ma dezvolt ca muzician și scriitor. Scriam adesea poezii și rime in caietele de la școala și mi-a placut intotdeauna sa creez povești. Ceea ce imi place cel mai mult atunci cand compun este ca-mi pot exprima gandurile, interesele…