- Copilul in varsta de cinci ani ranit dupa ce un dulap a cazut peste el, miercuri, la o gradinita din Constanta, a fost internat in spital pentru supraveghere, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, copilul in varsta de cinci ani, care a fost…

- Partea superioara a unei schele amplasate pe fatada unei cladiri de pe strada Ion Brezoianu din Capitala s-a desprins, iar bucati din schela au cazut si au avariat doua autoturisme. Pompierii intervin pentru a stabiliza sau indeparta schela.

- Caderi de pietre si bucati de stanca au avut loc pe DN 7 C, cunoscut drept Transfagarasan. Caderile s-au inregistrat pe un sector de drum deschis circulatiei, transmite Mediafax . Mai multe pietre s-au desprins din munte si au cazut pe Transfagarasan. Drumarii au curatat zona intr-o ora, timp in care…

- Un tanar a murit in mod violent prins intr-un malaxor de facut baloti. Muncitorul avea doar 31 ani. El era urcat pe o scara la utilaj, s-a dezechilibrat si a cazut in aparat, fiind sectionat in bucati.

- Un autotren incarcat cu pui congelati a luat foc, in noaptea de joi spre vineri, la iesirea de pe autostrada A2 catre A4, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului, iar mijlocul de transport s-a rasturnat in afara carosabilului, conducatorul auto fiind transportat la Spitalul Clinic Judetean de…

